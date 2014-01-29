У Чернігові на хабарі затримали держслужбовця

За прискорення процесу проведення фітосанітарних процедур держслужбовець дозвільної системи попросив громадянина перерахувати на банківську картку 4500 гривень. Останній одразу звернувся до правоохоронців, після чого службовця було затримано працівниками УБОЗу.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

До фітосанітарної інспекції звернувся житель Чернігова з метою отримання карантинного сертифікату для транспортування лісопродукції за межі області. Натомість службовець почав вимагати від чоловіка хабар.

Як виявилося, даний службовець перебував в полі зору працівників спецпідрозділу, у нього «додатковий» заробіток вже стояв на потоці і «такса» за «допомогу» складала 1 тис. 500 грн. Наразі розпочато ще 4 кримінальні провадження.

Слідчим управлінням УМВС в області оголошено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) – карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.