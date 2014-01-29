КПУ заявляє про напад на свій офіс у Криму
11:27, 29 січня 2014Кримінал
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Кримський республіканський комітет Комуністичної партії заявляє про напад на свій офіс на вулиці Шмідта в Сімферополі.
Як повідомляє прес-служба рескому, невідомі в середу рано вранці ”кинули пляшки із запалювальними сумішами, вибили двері, вікна, залишили написи на стіні й намагалися потрапити всередину будівлі”.
За даними комуністів, міліція вже зайнялася цим інцидентом.
Кримінальне провадження відкрито за статтею 296 КК ”хуліганство”.
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