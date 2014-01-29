На Харківщині міліціонери вилучили арсенал зброї

Обрізи гвинтівок різних систем та більше 120 набоїв незаконно зберігав у своєму домоволодіння 56-річний житель села Бірки Зміївського району. До речі, в листопаді минулого року він вже отримав умовний строк за вчинення аналогічного злочину.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як видно, жодних висновків для себе зловмисник не зробив, і навіть, відбуваючи умовне покарання, знову взявся за старе.

Працівники сектору карного розшуку Зміївського РВ в рамках проведення санкціонованого обшуку вилучили по місцю мешкання підозрюваного 2 обрізи гвинтівки системи «Мосіна» та 80 штук набоїв до неї, обріз гвинтівки системи «Маузер» та набої в кількості 48 штук. За зовнішніми ознаками, вилучений арсенал належить до зброї часів Великої Вітчизняної війни.

Господар домоволодіння пояснив правоохоронцям, що зброю він випадково знайшов у лісосмузі, неподалік від села в якому проживає. Правдивість його свідчень належить перевірити слідчим органам. За вказаним фактом вони вже розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі зброя та боєприпаси направлені на дослідження до експертів-криміналістів.

За хворобливий потяг до небезпечних предметів чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.