З Івано-Франківської «Альфи» ніхто не звільнявся – СБУ

В управлінні Служби безпеки України в Івано-Франківській області заявляють, що інформація про звільнення шести представників місцевого спецпідрозділу «Альфа» є недостовірною.

У прес-службі управління СБУ в області також повідомили УНІАН, що ”відео, яке поширюється в мережі інтернет, де нібито співробітник ”Альфи” про це розповідає, неправдиве”.

В СБУ заявляють, що ”чоловік у масці, який зображений на відео, не є співробітником СБУ і ніколи ним не був - ”це невідомий чоловік”.

Як повідомляв УНІАН, інформація про те, що шестеро бійців спецпідрозділу “Альфа” 28 січня написали рапорти на звільнення була оприлюднена вчора виступаючими на вечірньому віче в Івано-Франківську. Крім того, в мережі інтернет з`явилося відео, на якому чоловік у масці, назвавшись бійцем івано-франківського спецпідрозділу “Альфа”, розказує про звільнення 6 бійців після того, як керівництво запропонувало їм або підтримувати діючу владу, або писати рапорти про звільнення. За словами героя відео, вони вирішили подати рапорти, оскільки давали присягу українському народу і не стануть виконувати злочинні накази.

У свою чергу у прес-центрі СБУ УНІАН відповіли, що не володіють інформацією з цього приводу і порекомендували звертатись за роз’ясненнями до місцевого управління СБУ.