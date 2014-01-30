На Львівщині відкрито провадження проти голови райради, який попросив підтвердити співпрацю з Народною Радою

Прокуратура Львівщина відкрила кримінальне провадження проти голови однієї з районних рад області, який звернувся до правоохоронців, міськрайонного суду та військової частини з проханням підтвердити співпрацю з Народною Радою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, «голова районної ради і так званого виконавчого комітету, відповідно до прийнятого протиправного рішення «Про звернення до державних службовців, суддів, працівників правоохоронних органів та військовослужбовців, 29 січня скерував листи до правоохоронних органів району, міськрайонного суду та військової частини, у яких просить у дводенний термін письмово підтвердити бажання працювати в органах незаконного виконавчого комітету вказаної районної ради, підпорядкованого нелегітимній Народній Раді України».

Як зазначається у повідомленні, відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час розпочато досудове розслідування, хід якого перебуває на контролі органів прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, Львівські обласна і міська ради 25 січня на позачерговій сесії ухвалила рішення про визнання Народної Ради України органом, уповноваженим представляти інтереси народу України.

27 січня прокуратура Львівської області оскаржила рішення Львівської облради «Про утворення виконавчого комітету Львівської обласної ради», “Про звернення до держслужбовців, суддів, працівників правоохоронних органів та військовослужбовців” та “Про визнання Народної Ради України колегіальним органом, уповноваженим представляти інтереси народу України”.