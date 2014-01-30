У Росії затримали двох жителів Казані, які „замінували” вокзал Львова

У місті Казань Республіки Татарстан (Російська Федерація) правоохоронцями затримано двох місцевих жителів за підозрою у неправдивому повідомленні про замінування і вибух головного залізничного вокзалу Львова.

Як повідомили УНІАН у підрозділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, про це їм повідомили у прес-службі МВС по Республіці Татарстан.

Як зазначається у повідомленні, обидва затриманих доставлені для надання показів у відділ поліції.

Як повідомляв УНІАН, до Львівського обласного управління міліції поступило повідомлення з чергової частини підрозділу МВС міста Казані Республіки Татарстан (Російська Федерація) про можливий вибух на залізничному вокзалі Львова. Їм на опеативну лінію зателефонував житель міста Казані, який назвав своє прізвище, ім’я, домашню адресу і повідомив, що 27 січня о 15.00 станеться вибух на залізничному вокзалі Львова в Україні.

З будівлі вокзалу в Львові провели евакуацію близько 60 працівників вокзалу та значну кількість пасажирів.

В результаті проведених заходів вибухових речовин і вибухових пристроїв на території вокзального комплексу виявлено не було.