Внаслідок порушень громадського порядку та заворушень на сьогодні заарештовано 140 осіб - ГПУ

В Генеральній прокуратурі України заявляють, що численні порушення законів, які спостерігаються в останній час, породили помилкове враження безкарності.

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії із засобами масової інформації прес-служби ГПУ.

«Результатом цього стали порушення громадського порядку, масові заворушення, використання зброї, захоплення органів влади та спроби створення фактично паралельних псевдо-органів державного управління», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначають, що згідно даних слідства, загинули 4 особи, у тому числі – працівники органів внутрішніх справ, тілесні ушкодження отримали більше 500 осіб, з них – 253 правоохоронці.

Станом на сьогодні, затримано загалом 234 особи, з них заарештовано – 140.

«Крім того, мають місце численні порушення Конституції та законів України з боку місцевих органів влади. Неправомірні рішення останніх оскаржуються органами прокуратури в судовому порядку», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 січня, народний депутат від «Батьківщини», комендант Майдану Степан Кубів заявив, що за два місяці було затримано близько 200 активістів.