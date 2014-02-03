У Києві міліціонери затримали зі зброєю двох активістів з Майдану

У чоловіків вилучили саморобний вогнепальний пристрій та пістолет із травматичними набоями. За словами затриманих, зброю вони отримали на Майдані Незалежності у Києві.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

31 січня у Святошинському районі Києва працівники патрульної служби затримали двох чоловіків. 30-річний Віталій приїхав до Києва з Полтавської області та розраховував добре заробити на Майдані. За його словами, він одразу записався до одного із загонів за умови отримання 200 гривень за день «роботи». В обов’язки молодика входила охорона намету, участь у «масовці» на мітингах тощо.

Від одного із соратників він й отримав «самопал» для того, щоб стріляти по міліціонерах, які несуть службу на вул. Грушевського, але говорить, що використати отриману зброю не встиг.

Його 45-річний товариш також активно брав участь у протестних акціях, навіть на стороні членів руху «Спільна справа» боронив Міністерство аграрної політики та продовольства України від прихильників ВО «Свобода».

Чоловік розповів, що на Майдані у багатьох людей він бачив різну зброю. Пістолет, який у нього знайшли правоохоронці, отримав від старшого загону.

Наразі вилучена зброя направлена на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.