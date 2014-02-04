ЄС має запобігти втечі українських олігархів з паспортами ЄС до Європи - євродепутат

Впливовий європарламентарій Ребека Хармс заявила, що Європейський Союз має вжити заходів, аби запобігти втечі причетних до насильства українських олігархів та урядовців, які мають паспорти країн ЄС, в разі запровадження надзвичайного стану в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це лідер фракції зелених заявила на прес-конференції у Страсбурзі під час сесії Європейського парламенту.

”Ситуація, як виглядає, викликає велику-велику стурбованість. Зокрема це стосується олігархів і можливості того, що вони можуть залишити країну. Деякі з них, звичайно, мають паспорти країн ЄС - наприклад, Австрії. Є можливість, що вони виїдуть з країни... Європейський парламент має виправити слабку позицію Європейської Комісії у цьому питанні”, - сказала Хармс.