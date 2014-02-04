У Бердичеві міліціонери затримали серійного грабіжника

У Бердичеві (Житомирська область) на цьому тижні міліціонери затримали серійного грабіжника, який нападав на дівчат та жінок та грабував їх.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області.

Зловмисника затримали працівники Бердичівського міськвідділу міліції . Нині встановлена його причетність до шести таких фактів, триває подальша перевірка щодо вчинення ним інших аналогічних злочинів.

Як повідомив УНІАН начальник Бердичівського міськвідділу УМВС Юрій Олефір, зловмисник підходив до жертв ззаду, натягав потерпілим їх же шапки на обличчя, аби вони його не бачили, та відбирав гроші й інші цінні речі, які були у жінок при собі – планшет, фотоапарат, золоті прикраси тощо.

Міліція встановила, що кримінальні правопорушення вчиняє одна й та сама особа.

Правоохоронці затримати зловмисника безпосередньо за місцем його проживання. Як з’ясувалось, 32-річний чоловік не місцевий, а лише винаймав житло у Бердичеві. У 2012 році він звільнився з місць позбавлення волі, загалом у переліку його кримінальних справ – крадіжки, грабежі та зґвалтування. У чоловіка вилучили частину викрадених речей. Нині тривають заходи щодо встановлення його причетності до інших аналогічних правопорушень, про які потерпілі з тих чи інших причин не повідомили до міліції.

Наразі триває розслідування кримінального провадження, порушеного за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Законодавством за відкрите викрадення чужого майна, вчинене повторно, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Відносно затриманого обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.