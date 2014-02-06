З’явилася ще одна жертва вибуху в Будинку профспілок

До лікарні доставлено ще одного постраждалого, який ймовірно отримав тілесні ушкодження в результаті вибуху, що стався в Будинку Профспілок. У потерпілого медики діагностували термічний опік очей 3-го ступеню. За попередньою інформацією постраждалим є 15-річний житель Львівщини.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, члени слідчо-оперативної групи столичної міліції намагалися пройти до місця події, аби оглянути його. Проте народний депутат України Володимир Ар’єв, який представився комендантом, повідомив, що учасники протестних акцій прийняли рішення не пускати правоохоронців до Будинку Профспілок. Відомості про цей факт внесені до протоколу.

„Неповнолітній мешканець Львівщини доставлений до лікувального закладу з термічними опіками очей. Проте «коменданти євромайдану» вочевидь не зацікавлені в тому, щоб була з’ясована об’єктивна істина у цій справі. На такі висновки наштовхує небажання учасників протестів допустити слідчо-оперативну групу міліції на місце події”, - зазначається у повідомленні.

Таким чином, наразі немає можливості об’єктивно розібратися у цій справі, - наголошується у повідомленні.