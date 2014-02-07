МВС: У Будинку профспілок могли виготовляти вибухівку

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко попереджає, що у правоохоронців достатньо можливостей для того, щоб знайти і притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто планують злочинні дії.

Про це йдеться у зверненні Захарченка до громадян, яке розміщено на офіційному сайті МВС.

«Переговорний процес між владою та опозицією, який триває останні дні, дозволив частково зняти напругу в суспільстві. На Грушевського вже не лунають вибухи та не спалахують «коктейлі Молотова». Багато людей переосмислили події та вже розуміють, що силовий варіант – це шлях в нікуди. Але спокій не всім до вподоби. Праворадикальні угрупування планують знову розхитати мир і не зупиняться навіть перед терористичним актом. Про це свідчить і наявна у нас оперативна інформація, і останні події у Будинку профспілок, де стався вибух. Не виключено, що під час виготовлення вибухового пристрою», - зауважив Захарченко.

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У його зверненні йдеться, що сьогодні – день відкриття зимової Олімпіади у Сочі, і «своїми екстремістськими діями зловмисники намагатимуться затьмарити цю подію та привернути увагу до себе та своїх вимог. Ті, хто планують злочинні дії, повинні пам’ятати – у правоохоронців достатньо можливостей для того, щоб знайти їх та притягнути до кримінальної відповідальності».