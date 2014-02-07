На Одещині затримали іноземця з пістолетом

У місті Южний Одеській області 6 лютого було затримано іноземця з пістолетом.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області, у громадянина, 1982 р.н., у кишені куртки був пістолет STALKER-MOD калібру 9 мм і 13 набоїв аналогічного калібру.

Вилучене направлене на експертизу. Іноземця затримано згідно із ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«За скоєння вказаного кримінального злочину законодавством передбачено покарання відповідно до ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України», - повідомили у відділі.