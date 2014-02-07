В Одесі застрелили таксиста
21:07, 07 лютого 2014Кримінал
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В Одесі застрелили таксиста. Тіло таксиста було виявлено близько 2-ї години ночі в Суворовському районі міста в автомобілі таксі.
Як повідомила УНІАН старший інспектор зв`язків з громадськістю Одеського міського управління внутрішніх справ Тетяна Хмельницька, у потерпілого вогнепальне поранення потиличної частини. Особу загиблого встановлено.
За фактом вбивства почато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
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