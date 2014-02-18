На Донеччині УБОЗівці виявили корупційну схему, створену працівниками Держземагенства

У Донецькій області працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю припинили побори з боку посадових осіб Держземагенства одного з міст регіону. Люди були змушені в десятки разів переплачувати за послуги служби, повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як зазначається в повідомленні, організував корупційну схему начальник одного із територіальних органів державного агентства земельних ресурсів. Посадовець разом із своїм заступником та представником агентства нерухомості штучно створювали умови, за яких людям доводилося платити, минаючи касу.

УБОЗівці вже задокументували не один десяток фактів незаконної діяльності спільників. В останнє зловмисники вимагали 900 гривень за оцінку землі та отримання витягу з Державного земельного кадастру, який офіційно коштує всього 57 гривень.

Після одержання бажаних коштів УБОЗівці затримали «нечистих на руку» учасників злочинної групи. В ході проведення санкціонованих обшуків в службових кабінетах та за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили 10 тисяч доларів США.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.