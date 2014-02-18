Мітингувальники розгромили автомобіль "швидкої". Напад стався неподалік від так званого «урядового кварталу».

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, до міліції надійшло повідомлення від бригади швидкої медичної допомоги про те, що на автомобіль медиків напали учасники масових безладів. Вони розбили вікна спецавтомобіля, в якому медики транспортували двох постраждалих, а також прокололи шини, вивівши транспортний засіб з ладу.