Мітингувальники розгромили автомобіль "швидкої"
16:39, 18 лютого 2014Кримінал
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Мітингувальники розгромили автомобіль "швидкої". Напад стався неподалік від так званого «урядового кварталу».
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Як зазначається у повідомленні, до міліції надійшло повідомлення від бригади швидкої медичної допомоги про те, що на автомобіль медиків напали учасники масових безладів. Вони розбили вікна спецавтомобіля, в якому медики транспортували двох постраждалих, а також прокололи шини, вивівши транспортний засіб з ладу.
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