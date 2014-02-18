МВС: 22 міліціонерів перебувають у важкому стані

Сьогодні під час масових заворушень у Києві постраждало 73 правоохоронця, 22 із них перебувають у важкому стані. У лікарні залишаються 55 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Окрім цього, як зазначають в МВС, двоє правоохоронців загинули від вогнепальних поранень. «Одного із них поранено в шию, іншого в область голови», – йдеться у повідомленні міліції.