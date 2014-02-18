Помер четвертий правоохоронець – МВС

У «швидкій» помер четвертій правоохоронець, який зазнав травм під час сутичок у Києві 18 лютого. Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

«Він отримав вогнепальне поранення під час ліквідації масових заворушень увечері у центрі Києва», – йдеться у повідомленні.

Медики доставляли його до медичного закладу, однак правоохоронець помер у кареті «швидкої», наголошують в МВС.

Нагадаємо, раніше МВС повідомляло, що під час сутичок у Києві загинули двоє правоохоронців.

Окрім цього, у міліції додали, що під час масових заворушень, за медичною допомогою звернулися 184 працівника міліції та військовослужбовців внутрішніх військ, з них 35 правоохоронців знаходяться у важкому стані. Загалом 39 правоохоронців отримали вогнепальні поранення, 12 із них на Майдані Незалежності.