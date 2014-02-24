7,5 тис. міліціонерів охороняють порядок в країні

На ранок 24 лютого спокій громадян в усіх регіонах держави забезпечували майже 7,5 тисяч працівників міліції та понад 4,8 тисяч громадян. 1,6 тисяч громадських активістів патрулюють вулиці власних міст самостійно.

Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Впродовж 23 лютого 2014 року до охорони правопорядку залучалося понад 9,4 тисяч працівників міліції та майже 6,3 тисяч громадян у складі піших нарядів та автопатрулів. 1,9 тисяч громадян здійснювали патрулювання самостійно.

У МВС зазначають, що до охорони громадського порядку на території держави в середньому на добу задіюється близько 22 тисяч правоохоронців. Серед них – 7,5 тисяч працівників патрульної служби, 4 тисячі інспекторів ДАІ, 2 тисячі працівників підрозділів ДСО та понад 4 тисячі військовослужбовців внутрішніх військ. Їм в охороні громадського порядку надають допомогу 3,6 тисяч членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону.