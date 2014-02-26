Кадрові зміни в МВС
Відбулися кадрові зміни в МВС України.
Як повідомляється на сайті відомства, звільнено з органів внутрішніх справ:
генерал-лейтенанта міліції Репіна Геннадія Юрійовича, начальника Департаменту оперативно-технічних заходів
генерал-лейтенанта міліції Крикуна Олексія Олексійовича, начальника Департаменту громадської безпеки;
генерал-лейтенанта міліції Тулаєва Олександра Степановича, начальника Департаменту внутрішньої безпеки;
також по областях:
генерал-лейтенанта міліції Рудяка Олександра Вікторовича, начальника Головного управління МВС України у Львівській області
генерал-лейтенанта міліції Бабенка Віктора Миколайовича, начальника Головного управління МВС України в Дніпропетровській області;
генерал-лейтенанта міліції Коряка Валерія Володимировича, начальника Головного управління МВС України в місті Києві;
генерал-майора міліції Варцабу Василя Миколайовича, начальника Управління МВС України в Закарпатській області;
генерал-майора міліції Ліпандіна Володимира Віталійовича, начальника Управління МВС України в Черкаській області;
З посади звільнено генерал-майора міліції Астапковича Володимира Івановича, начальника Департаменту Державної автомобільної інспекції.
На посади призначено:
полковника міліції Карпінського Віталія Вікторовича тимчасово виконуючим обов’язки начальника Департаменту оперативно-технічних заходів
полковника міліції Ошовського Віталія Івановича начальником Департаменту громадської безпеки;
полковника міліції Сіренка Анатолія Петровича начальником Департаменту Державної автомобільної інспекції;
Яловенка Віталія Олексійовича директором Департаменту внутрішньої безпеки;
полковника міліції Гогуадзе Георгія Гівійовича начальником Головного управління МВС України в Дніпропетровській області;
полковника міліції Бойка Леоніда Леонідовича начальник Управління МВС України в Черкаській області;
полковника міліції Мороза Юрія Леонідовича начальником Головного управління МВС України в місті Києві.