Кадрові зміни в МВС

09:04, 26 лютого 2014
Кримінал
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Відбулися кадрові зміни в МВС України.

Як повідомляється на сайті відомства, звільнено з органів внутрішніх справ:

генерал-лейтенанта міліції Репіна Геннадія Юрійовича, начальника Департаменту оперативно-технічних заходів

генерал-лейтенанта міліції Крикуна Олексія Олексійовича, начальника Департаменту громадської безпеки;

генерал-лейтенанта міліції Тулаєва Олександра Степановича, начальника Департаменту внутрішньої безпеки;

також по областях:

генерал-лейтенанта міліції Рудяка Олександра Вікторовича, начальника Головного управління МВС України у Львівській області

генерал-лейтенанта міліції Бабенка Віктора Миколайовича, начальника Головного управління МВС України в Дніпропетровській області;

генерал-лейтенанта міліції Коряка Валерія Володимировича, начальника Головного управління МВС України в місті Києві;

генерал-майора міліції Варцабу Василя Миколайовича, начальника Управління МВС України в Закарпатській області;

генерал-майора міліції Ліпандіна Володимира Віталійовича, начальника Управління МВС України в Черкаській області;

З посади звільнено генерал-майора міліції Астапковича Володимира Івановича, начальника Департаменту Державної автомобільної інспекції.

На посади призначено:

полковника міліції Карпінського Віталія Вікторовича тимчасово виконуючим обов’язки начальника Департаменту оперативно-технічних заходів

полковника міліції Ошовського Віталія Івановича начальником Департаменту громадської безпеки;

полковника міліції Сіренка Анатолія Петровича начальником Департаменту Державної автомобільної інспекції;

Яловенка Віталія Олексійовича директором Департаменту внутрішньої безпеки;

полковника міліції Гогуадзе Георгія Гівійовича начальником Головного управління МВС України в Дніпропетровській області;

полковника міліції Бойка Леоніда Леонідовича начальник Управління МВС України в Черкаській області;

полковника міліції Мороза Юрія Леонідовича начальником Головного управління МВС України в місті Києві.

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