На Київщині скоєно наругу над могилою одного із Небесної сотні

Розпочато кримінальне провадження за фактом наруги у селищі Чабани Київської області над могилою одного із Небесної сотні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, невстановлені особи забрали з могили поминальні вінки та спалили їх, наругалися з фотографії похованого, а також розпалили багаття поблизу з могилою героя.

Відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України, тобто наруга над могилою.

Розслідує провадження слідчий відділ Києво-Святошинського райвідділу ГУ МВС України у Київській області. Вживаються оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, які вчинили правопорушення.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює прокуратура Києво-Святошинського району.