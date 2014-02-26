Активіста Самооборони призначили заступником голови МВС

Величкович, який раніше був заступником керівника Самооборони Майдану Андрія Парубія, став заступником Авакова.

У Міністерстві внутрішніх справ заступником міністра призначено Миколу Величковича – активіста Самооборони Майдану

Про це на брифінгу в МВС сказав сам новопризначений посадовець, повідомляє Еспресо.TV.

Раніше він займав посаду заступника керівника Самооборони Майдану Андрія Парубія.

За словами в.о.міністра МВС Арсена Авакова, це перший приклад того, як активісти Майдану будуть контролювати роботу влади та брати участь у реформах.