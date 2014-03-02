Призначено керівників у п’яти обласних управліннях МВС

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков призначив керівників у п’яти обласних управліннях МВС.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, начальником Головного управління МВС України у Луганській області призначено генерал-лейтенанта міліції Володимира Гуславського, начальником Головного управління МВС України в Запорізькій області - генерал-майора міліції Віктора Ольховського, начальником Головного управління МВС України в Одеській області - полковника міліції Петра Луцюка, начальником Управління МВС України в Херсонській області - полковника міліції Михайла Фабрина, начальником Управління МВС України в Сумській області - підполковника міліції Анатолія Річкаля.

Водночас з органів внутрішніх справ звільнено начальника Головного управління МВС України у Київській області, і.о. начальника ГУ МВС України в м.Києві Валерія Мазана та начальника Управління МВС України в Херсонській області полковника міліції В’ячеслава Писаренка.