У Донецьку під час нападу проросійських активістів загинув активіст «Свободи»

Загиблий у Донецьку під час нападу проросійських активістів на мітингувальників за єдність України – це активіст обласної парторганізації ВО «Свобода» Дмитро Чернявський.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на свій сторінці у Фейсбуці написав керівник Донецької облорганизации ВО «Свобода» Ігор Славгородський.

«Один із загиблих сьогодні в Донецьку - свободівець Дмитро Чернявський», - написав він.

За інформацією очевидців, 22-річний Чернявський помер від ножового поранення в кареті швидкої допомоги. Загиблий довгий час був прес-секретарем Донецької облорганізації ВО «Свобода».

Також, за неофіційною інформацією медиків Донецького обласного клінічного територіального медичного об`єднання, від одержаних травм, окрім Чернявського, померли ще дві людини, які брали участь у мирному мітингу 13 березня на площі ім. Леніна в Донецьку, а травмовано близько 50 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня в Донецьку мітинг прихильників за єдину Україну, що проходив увечері на площі ім. Леніна, завершився нападом агресивно налаштованих проросійських активістів на своїх опонентів, одна людина загинула, близько 10 - постраждали.

Самоорганізувавшись через соціальні мережі, люди прийшли на 18.00 на мирну акцію з плакатами, з державними прапорами України.

Також на цю площу під прапором Росії підійшли проросійські активісти.

Міліція потрійним кордоном розділила учасників двох мітингів. Проросійські активісти поводилися дуже агресивно, постійно закидаючи своїх опонентів сирими курячими яйцями, димовими шашками, петардами і наповненими зеленкою гумовими виробами. Вони скандували «Росія!», «Беркут!», «Донбас – це Росія!» та ін.

Після закінчення мітингу міліція, яка по периметру охороняла учасників акції за єдину Україну, утворила коридор для того, щоб мітингувальники покинули площу із зворотного боку, ніж той, де знаходилися проросійські активісти.

Але все одно періодично проросійські мітингувальники нападали на опонентів і в різних місцях виникала штовханина, яка переростала в бійки. Міліція для забезпечення безпеки посадила учасників мітингу за єдину Україну - членів самооборони акції в свої 4 автобуси, щоб вивезти з площі ім. Леніна, але їх оточили проросійські активісти. Деякі з них були озброєні палицями, газовими балончиками. Вони оточили автобуси, стали бити стекла і розпилювати газ, і з криками «Беркут» кидати петарди в салон. Правоохоронці оточили автобуси живим щитом, нікого не затримуючи. Також частині міліції вдалося імітувати відхід і захопити за собою проросійських активістів, які пішли за ними.

Мітинг закінчився після 20.00. За даними медиків на 21.00 13 березня в результаті зіткнень між учасниками двох мітингів на площі Леніна в Донецьку, загинула одна людина. Ще близько 10 чоловік доставлено до лікувально-профілактичних установ міста, але дані про кількість потерпілих уточнювалися.