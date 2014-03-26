Прокуратуру Києва очолив Микола Герасимюк

Прокуратуру міста Києва очолив Микола Герасимюк.

Про це повідомила прес-служба столичної прокуратури.

Під час представлення нового очільника прокуратури міста Києва, що відбулося вчора, виконувач обов’язків Генерального прокурора України Олег Махніцький зазначив, що саме у столиці України, на Майдані Незалежності, розпочався незворотній процес кардинальних змін у державі. «Відтак відродження довіри суспільства до органів прокуратури має також розпочатися саме зі столиці і кияни першими мають відчути втілення своїх прагнень у реальному житті», - заявив в.о Генпрокурора.

Серед першочергових завдань столичної прокуратури Махніцький назвав зміцнення кадрового складу органів прокуратури Києва, активізацію протидії корупції в органах державної влади та правоохоронних органах. Окремо він наголосив на необхідності посилити нагляд за законністю у сфері державних закупівель, земельних відносин, цільового використання бюджетних коштів, відшкодування збитків, завданих корупційними злочинами. Також в.о генерального прокурора України зосередив увагу присутніх на необхідності ефективнішої роботи щодо протидії організованій злочинності.

«Упевнений, що організаторські здібності, енергія та наполегливість Миколи Герасимюка дозволять йому досягти успіху і в дуже непростих умовах сьогодення ефективно виконувати свої обов’язки», - зауважив Махніцький.

У свою чергу Герасимюк запевнив, що органи столичної прокуратури докладуть максимальних зусиль для виконання покладених на них завдань, утвердженні законності та верховенства права у столиці.

*** Микола Герасимюк народився 7 листопада 1969 року в місті Гайсин Вінницької області. Має дві вищі освіти. Роботу на державній службі розпочав з серпня 2000 року на посаді помічника прокурора міста Рівне. З грудня 2002 року обіймав відповідальні посади в Генеральній прокуратурі України, у 2007 році працював заступником Генерального прокурора України. Останнім часом був заступником голови Державної виконавчої служби України.