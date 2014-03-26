У Києві затримали злочинну групу, що грабувала нотаріусів

У Києві правоохоронці затримали злочинну групу, яка вчиняла розбійні напади на нотаріальні контори в різних районах столиці.

Про це повідомили УНІАН у Деснянському райуправлінні столичної міліції.

«Організатором злочинної діяльності був 20-річний киянин, виконавцями злочинів - двоє друзів: старшому з хлопців 20 років, молодшому – 18», - йдеться в повідомленні.

На даний час встановлено, що вони скоїли 6 розбійних нападів на нотаріальні контори.

У міліції зазначили, що група діяла злагоджено та організовано. Двоє заходили до приміщення нотаріальних контор та під погрозою застосування предмета, схожого на пістолет, забирали нотаріальні бланки, гербові печатки нотаріусів та цінні речі. Організатор групи в цей час залишався на вулиці з метою попередження появи працівників міліції або сторонніх осіб. У подальшому учасники злочинної групи викрадені бланки та печатки збували через мережу Інтернет.

Крім того, члени угруповання займалися збутом підроблених документів, скуповували крадені речі та документи, які в подальшому також продавав через мережу Інтернет замовникам.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів співробітниками міліції було вилучено бланки нотаріальної звітності, гербові печатки нотаріусів, підроблені технічні паспорти на автомобілі, підроблені посвідчення співробітників міліції, три предмети, схожі на вогнепальну зброю, три магазини з предметами, що схожі на бойові набої.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.129 (погроза вбивством), ч.3 ст.187 (розбій, поєднаний з проникненням у приміщення), ч.1 ст.263 (носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу), ч.1 ст.357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток), ч.1 ст.358 (підроблення документів, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство у справі триває.