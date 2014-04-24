На Львівщині правоохоронці затримали жінку, яка замовила вбивство дружини свого коханця

На Львівщині працівники міліції попередили скоєння тяжкого злочину і затримали жінку, яка через мережу Інтернет замовила «кілеру» вбивство дружини свого коханця.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у Львівській області у квітні 2014 року отримали оперативну інформацію про те, що 32-річна жителька міста Червонограда здійснює підготовку умисного вбивства 45-річної мешканки міста Сокаля.

У ході проведення оперативних заходів, було встановлено, що маючи намір фізичного усунення дружини свого коханця, 32-річна жінка через мережу Інтернет підшукала виконавця умисного вбивства, в ролі якого виступив оперативний працівник львівського УБОЗу. Зустрівшись з потенційним «кілером», жінка надала йому необхідну інформацію про «суперницю», а також вказала спосіб вчинення злочину: скоїти вбивство під час розбійного нападу на помешкання жінки в якому та проживає зі своєю малолітньою дитиною. Також, зловмисниця визначила і дату скоєння злочину – 23 квітня. При цьому жінка передала виконавцю 5000 гривень у якості завдатку за скоєння умисного вбивства.

23 квітня, працівники спецпідрозділу УБОЗ спільно з оперативниками обласного управління міліції провели оперативну комбінацію в результаті якої було імітовано умисне вбивство 45-річної жінки поєднане з розбійним нападом на її помешкання.

Цього ж дня, «виконавець» надав зловмисниці відповідні беззаперечні докази виконаного замовлення (фотографії із зображенням «мертвої» жертви). Жінка призначила «кілеру» зустріч і як винагороду за виконане «замовлення» передала решту обумовленої суми у розмірі 17000 гривень.

«Після передачі грошових коштів ми затримали 32-річну жінку, яка виступила замовником умисного вбивства. В результаті проведеного санкціонованого обшуку за місцем проживання жінки було вилучено речові докази, що підтверджують її злочинний умисел на вчинення даного злочину», - повідомив виконуючий обов’язки начальника УБОЗ ГУМВС України у Львівській області Денис Гусашвілі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) КК України та за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Зловмисницю затримано згідно ч. 1 ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.