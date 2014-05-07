Змінено порядок прийому на службу в органи внутрішніх справ - Аваков

Змінено порядок прийому на службу в органи внутрішніх справ.

Як зазначається на сайті МВС України, відтепер громадянам України призовного віку буде надана відстрочка на весь період проходження служби в ОВС. Відповідний Закон України прийняла Верховна Рада.

Зокрема, зі статті 17 Закону України «Про міліцію» вилучено пункт 8, який встановлював обмеження на службу в ОВС для певних категорій громадян. Цим пунктом було передбачено, що призовники не підлягають прийняттю на службу до міліції, крім осіб, які приймаються на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України.

За словами Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, у разі прийняття громадян України призовного віку на службу в органи внутрішніх справ України недоцільним стає проходження ними строкової військової служби, оскільки такі особи проходитимуть професійну підготовку. Крім того, зміни у законодавстві також дадуть змогу забезпечити реалізацію правоохоронних завдань, зокрема, й тих, що здійснюють військовослужбовці Національної гвардії України, які проходять строкову військову службу.

Глава МВС зазначив, що громадянам призовного віку, які виявлять бажання служити в міліції, буде надана відстрочка на весь період служби в ОВС.