30 тонн мазуту з піском зібрали на березі Чорного моря

У Херсонській області узбережжя Чорного моря очищене від мазуту, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

2 березня у Голопристанському районі Херсонщини на території Більшовицької сільської ради на береговій лінії Чорного моря на відстані 2-3 м від води на ділянці між селами Залізний Порт та Більшовик були виявлені окремі невеликі фрагменти згустків мазуту, викинуті на берег хвилею.

Протягом 3 березня на території Новофедорівської сільради працівниками комунального господарства, баз відпочинку та місцевими жителями прибережну смугу було очищено від мазуту. Зібрано та вивезено на полігон 25 тонн нафтопродуктів у суміші з піском та водоростями. На території Круглоозерської сільради працівниками баз відпочинку та населенням зібрано 5 тонн суміші та очищено близько 1,5 км берегової смуги.

Для аналізу відібрано проби води та нафтопродуктів. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС і Чорноморської екологічної інспекції.