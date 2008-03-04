Гранати часів війни знешкодили кримські піротехніки

Піротехнічною групою МНС вчора було знешкоджено 15 гранат часів Великої Вітчизняної війни, які були виявлені 1 березня в Алушті на території приватної садиби.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, всього за добу на території України виявлено 8 боєприпасів, а саме: авіаційну бомбу, 6 артилерійських снарядів та міну часів Великої Вітчизняної війни.