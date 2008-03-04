На горі Аю-Даг заблукали туристі

Поблизу смт Партеніт (Алуштинського регіону Криму), на горі Аю-Даг, незареєстрована туристична група з 3 чоловік вчора під час спуску в складних погодних умовах заблукали та опинились на скелях.

Повідомляє прес-служба МНС України.

Рятувальниками Ялтинського взводу Кримського гірського пошуково-рятувального загону МНС за допомогою альпіністського спорядження туристів знято зі скелі та у задовільному стані доставлено до місця відпочинку.

Координацію пошуково-рятувальних робіт здійснювала оперативна група Головного управління МНС України в Криму.