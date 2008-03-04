На горі Аю-Даг заблукали туристі
09:14, 04 березня 2008Крым
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Складні погодні умови
Поблизу смт Партеніт (Алуштинського регіону Криму), на горі Аю-Даг, незареєстрована туристична група з 3 чоловік вчора під час спуску в складних погодних умовах заблукали та опинились на скелях.
Повідомляє прес-служба МНС України.
Рятувальниками Ялтинського взводу Кримського гірського пошуково-рятувального загону МНС за допомогою альпіністського спорядження туристів знято зі скелі та у задовільному стані доставлено до місця відпочинку.
Координацію пошуково-рятувальних робіт здійснювала оперативна група Головного управління МНС України в Криму.
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