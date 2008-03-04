Гуртожиток та дитсадок ледь не пішли з молотка

У Сакському районі Криму прокуратура запобігла спробі відчуження будівель гуртожитку та дитячого садку.

"Мешканці гуртожитку в селі Геройському (Сакський район) ледь не залишилися на вулиці. Посадовці в документах перетворили житлову будівлю на будівельні матеріали, щоб продати її. Також ледь не пішла з молотка будівля дитячого садку. До втручання прокуратури, зловмисники встигли демонтувати систему опалювання дитячої установи", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Криму.

За даними фактами Сакською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальні справи. По них проходять керівники сільгосппідприємства та працівники виконавчої служби, які порушили закон у ході реформування сільгосппідприємства.

Згідно законодавству, об`єкти соціальної сфери не підлягають паюванню та повинні бути передані до комунальної власності.