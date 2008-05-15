У Криму чиновники роздали землю з пам’ятками археології – курганами

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб відділу земельних ресурсів. Вони без проведення польових обстежень земель та встановлення меж ділянок історико-культурного значення передали пайовикам сільськогосподарського підприємства землі, на яких знаходяться пам’ятки археології – кургани.

Як повідомляє прес-служба МВС України, чиновники порушили вимоги Земельного Кодексу України та Закону України “Про охорону культурної спадщини” .

Державі завдано збитки на суму 87 млн. грн.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.298 КК України (знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам’ятці).