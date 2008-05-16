Меджліс: Кремль хоче укріплювати свої позиції у Криму за допомогою п’ятої колони

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ вважає, що Росія продовжує підбирати інструменти тиску на Україну для того, щоб зберегти свою військову базу на території Криму після 2017 року та посилити свою впливовість над Україною, не допускаючи її в НАТО.

Про це він заявив в інтерв’ю сайту Блоку "Наша Україна – Народна Самооборона".

"Сьогодні вимальовується системність інформаційних атак з боку російських політиків на адресу України. І до цих нападів вже не можна ставитися як до приватних думок тих чи інших політиків, оскільки МЗС Росії вже фактично підтвердило правомірність висловлювань, які дозволив собі в Севастополі мер Москви ЛУЖКОВ. Це говорить про те, що Росія продовжує підбирати ефективні інструменти тиску на Україну для того, щоб, з одного боку, зберегти свою військову базу на території Криму після 2017 року, з іншого – посилити свою впливовість та контроль над Україною, не допускаючи її в НАТО", - заявив перший заступник глави Меджлісу.

"Така системність з боку Росії буде лише посилюватися, і для нас головне – не проґавити той час, коли російський тиск на Україну перетне свою межу, - зазначив Р.ЧУБАРОВ. – Ми повинні не допустити загострення ситуації в Криму, початку відкритих конфліктів на півострові, - це може надати Росії формальне право втрутитися у внутрішньо українські питання".

Він зазначив, що "по суті, повторюється той сценарій, який Росія вже випробувала по відношенню до Грузії і ще раніше – до країн Балтики". "Це підтверджує не лише заяви ЛУЖКОВА й ЗАТУЛІНА – ці політики виступають кожного разу за російським сценарієм, і ми до них вже звикли, - але насторожує присутність цими днями в Криму професіонала в цих питаннях, високопосадовця з кремлівської адміністрації Модеста КОЛЄРОВА, екс-начальника інформаційного управління при ПУТИНІ. Він мав на півострові широкі зустрічі з проросійськими політиками, що свідчить про наміри Кремля зміцнювати свої позиції на Кримському півострові за посередництва п’ятої колони в Україні", - говорить Р.ЧУБАРОВ.

Він також зазначив, що кримські татари повністю підтримують євроінтеграцію України. "Тому виступають проти будь-яких спроб офіційної Росії перешкодити даному процесу, втручаючись у внутрішні та зовнішні відносини держави", - наголосив Р.ЧУБАРОВ.