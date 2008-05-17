У Сімферополі відбуваються жалобні заходи

У Сімферополі сьогодні почалися жалобні заходи, присвячені Дню пам`яті жертв депортації.

Як повідомила УНІАН прес-секретар голови Верховної Ради АРК Алла ГОРЄВА, керівники автономії і громадськість поклали вінки і квіти до пам`ятних і меморіальних знаків.

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО назвав 18-те травня трагічною датою в історії Криму і в історії тих народів, які були депортовані з території півострова під час і після Великої Вітчизняної війни.

«Я гадаю, що цей день (18 травня – УНІАН) повинен бути наукою тим, хто сьогодні, через десятиліття після війни, намагається розпалити вогонь міжнаціональної ворожнечі, - сказав А.ГРИЦЕНКО. - Мені здається, що ця дата повинна не розділяти, а об`єднувати людей ради досягнення загальних цілей: цивільного миру, творчої праці заради гідного життя кримчан».

Сьогодні в Сімферополі також відбулися збори, присвячені Дню пам`яті жертв депортації кримськотатарського народу.

18 травня в Сімферополі відбудеться Всекримський жалобний мітинг. За даними правоохоронців, в ньому очікується участь від 12 тис. до 15 тис. людей. Правопорядок в Сімферополі 18 травня забезпечуватимуть понад 2,5 тис. правоохоронців (включаючи резерв).

Довідка УНІАН. На початку Великої Вітчизняної війни з Криму були виселені кримські німці. У травні 1944 року тодішній керівник СРСР Йосип Сталін підписав підготовлену НКВД ухвалу ”Про виселення кримських татар з Кримської АССР в Узбецьку РСР”. 18 травня 1944 року почалася депортація кримських татар. Масовій депортації піддалися, за різними даними, від 180 тис. до 191 тис. кримських татар, в червні того ж року з Криму були депортовані греки, болгари і вірмени.

Процес повернення кримських татар до Криму почався в кінці 80-х – на початку 90-х років. З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації.

Наразі населення Криму становить понад 1,9 млн. осіб, із них понад 260 тисяч - кримські татари.