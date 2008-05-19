В учнів з Криму найгірші показники з української мови

У зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури взяли участь 461 тис. 210 осіб. З них 8,8% тих, хто не пройшов прохідний бар’єр, тобто набрали 123 і менше балів за шкалою від 100 до 200 балів, 51,2% тих, хто набрав бали вище 150.

Найкращі показники в учнів з Києва та Львівської області, найгірші з АРК.

Про це повідомив на прес-конференції директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК.

Він також повідомив, що показники міських і сільських учнів з тестування з української мови та літератури практично не відрізняються.

В тестуванні з математики взяли участь 226 тис. 84 абітурієнти, з них 4,6% не подолали прохідний бар’єр, 52% мають оцінку вище 150 балів. Найкращі показники в Києві, Севастополі, Херсонській і Чернігівській областях, найгірші в Чернівецькій області, Закарпатті та у Вінницькій області.

За словами І.ЛІКАРЧУКА, учні з села показали більше середніх результатів, ніж учні з міста. За його словами, це можна пояснити відсутністю у сільській місцевості спеціалізованих шкіл.

В тестуванні з історії України взяли участь 83 тис. 465 учнів. 9% з них набрали непрохідний бал, 51% набрали більш як 150 балів. Найкращі результати в Києві та Львівській області, найгірші в Закарпатській області, АРК, Одеській області. Результати тестування учнів з міст та сіл не мають великих відмінностей.

Як зазначив заступник міністра освіти та науки Павло ПОЛЯНСЬКИЙ, результати незалежного оцінювання свідчать про те, що українська освіта не перебуває в стані занепаду, чи депресії як про це дехто говорить.