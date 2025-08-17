Західні ЗМІ вже два дні полощуть Трампа за провал переговорів, де він фактично став на бік агресора.

Президент США Дональд Трамп накинувся з різкою критикою на ЗМІ після числених публікацій про його дипломатичний провал у переговорах на Алясці.

"Неймовірно, як "фейк ньюз" жорстоко спотворюють правду, коли йдеться про мене. Я нічого не можу сказати чи зробити, щоб вони написали чи розповіли про мене чесно", - написав Трамп у своїй власній соцмережі Truth Social.

Він наголосив, що мав із Путіним "чудову зустріч на Алясці щодо дурної війни Байдена".

"Якби я змусив Росію відмовитися від Москви в межах угоди, "фейк ньюз" та їхні партнери, радикальні ліві демократи, сказали б, що я зробив жахливу помилку і уклав дуже погану угоду", - обурився президент США.

Трамп наголосив, що він "щойно зупинив" 6 війн, однак не уточнив, які саме.

"Великий прогрес у відносинах з Росією. Стежте за новинами", - додав він у наступній публікації в Truth Social.

Західні ЗМІ розкритикували Трампа після зустрічі з Путіним

Як писав УНІАН, відколи Трамп і Путін закінчили свої тригодинні переговори в Анкоріджі і зробили короткі заяві для преси, у західних ЗМІ здійнялася хвиля критики на адресу американського президента.

Той факт, що Трамп підтримав вимогу Путіна до України віддати увесь Донбас, більшість оглядачів однозначно розцінили як дипломатичну перемогу Росії. Зокрема так про це писала авторитетна газета The Washington Post. Газета The Times побачила у висловлюваннях Трампа тиск на Україну, замість Росії, що загрожує "фатальними наслідками". Тріумфом Путіна саміт на Алясці охрестила The Wall Street Journal. У схожому ключі висловилися і багато інших редакцій.

Конкретно американців також обурив той факт, що перед російським диктатором розстелили червону килимову доріжку. І зробити це змусили американських солдатів у військовій формі, що для багатьох виглядало як демонстративне приниження американської армії перед одним з ключових ворогів Америки. Так, донька спецпосланця президента США Кіта Келлога, одного з найближчих соратників Трампа, закликала покарати тих, хто віддав таку команду американським військовим.

