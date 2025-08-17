Вони перерахували частин тіла, які людина втратить у процесі еволюції.

Учені зробили попередження, що в майбутньому люди можуть залишитися без волосся і навіть втратити чотири частини тіла через сучасний спосіб життя.

Зокрема, експерти стверджують, що зміни в харчуванні, технологіях і навколишньому середовищі можуть стати причиною цих радикальних еволюційних змін упродовж тисяч років, пише The Sun. Ознаки, які колись були потрібні для виживання, як-от волосся на тілі або певні органи, можуть стати непотрібними, поступово зникаючи з людського тіла.

Дослідники приділяють особливу увагу тому, як сучасні зручності, зниження фізичної активності та досягнення медицини можуть змінити людську анатомію способами, що згадувалися лише в теорії еволюції.

Вони перерахували п'ять частин тіла, які людина втратить у процесі еволюції.

Волосся

Волосся на тілі колись виконувало життєво важливі функції, як-от тепло і захист. Але сьогодні, крім вій і брів, видалення волосся стало стандартною практикою догляду за собою, особливо серед жінок.

"Сучасний одяг, опалювальні будинки і технологічний комфорт означають, що природна теплоізоляція більше не важлива", - зазначило видання.

Вчені передбачили, що таким чином, волосся на тілі може стати ще тоншим, рідше навіть повністю зникнути.

Зуби мудрості

Зуби мудрості, або треті моляри, спочатку допомагали нашим предкам перетирати жорстку сиру їжу, таку як коріння, горіхи і сире м'ясо. Але сучасна кулінарія і м'якше харчування означають, що вони більше не потрібні.

Приблизно в кожної п'ятої людини не виростають усі 4 зуби мудрості, що показує, як вони вже стають менш поширеними.

Вчені вказали, що наші щелепи зменшувалися протягом поколінь, і за м'якшого сучасного харчування ці треті моляри часто спричиняють біль. Проблеми, спричинені цими зубами, як-от скупченість, інфекції або затискання, є основною причиною їхнього видалення.

Це може означати, що майбутні покоління можуть повністю втратити зуби мудрості, оскільки еволюція адаптується до легшої для пережовування їжі. Згодом еволюція може зробити зуби мудрості абсолютно непотрібними, а отже, майбутні люди можуть народитися без них.

Копчик

Це залишок хвоста у приматів, який спочатку допомагав зберігати рівновагу і підтримувати хвіст. Сьогодні він не такий важливий, хоча і підтримує деякі м'язи таза.

Сучасний спосіб життя - з плоскими поверхнями, стільцями і меншою потребою в лазінні або хапанні - означає, що куприк практично не потрібен.

Оскільки його первісна функція рівноваги більше не потрібна, куприк використовується швидше як історичний маркер.

Деякі еволюційні дослідження припускають, що куприк у людей зменшився в розмірах порівняно з нашими родичами-приматами. Вчені припускають, що у майбутніх людей він може поступово зменшуватися або зникати.

Апендикс

Апендикс, можливо, був зручним інструментом для перетравлення жорсткої, волокнистої їжі, але сьогодні він практично не потрібен. Сучасний раціон, заснований на приготуванні та обробці їжі, означає, що нам більше не потрібен цей невеликий орган для перетравлення їжі.

Однак деякі дослідження припускають, що він може відігравати другорядну роль в імунній функції, будучи середовищем проживання корисних кишкових бактерій.

При цьому апендикс є одним із органів, які найчастіше видаляють. По суті, це пережиток нашого еволюційного минулого - корисний для наших предків, але значною мірою застарілий для людей, які живуть у сучасному світі.

Протягом тисяч років природний відбір міг сприяти особинам з меншими або відсутніми апендиксами, поступово витісняючи їх з організму людини, залишаючи їх лише ще одним рудиментарним залишком нашого еволюційного минулого.

Вчені пророкують, що в майбутньому апендикс може повністю зникнути.

Вушні м'язи

Колись вушні м'язи використовувалися для повороту наших вух у бік звуків, як це роблять кішки і собаки. Наші предки, ймовірно, використовували ці м'язи для повороту вух у бік звуків, що допомагало їм виявляти хижаків, здобич або інші небезпеки в навколишньому середовищі.

Сьогодні вушні м'язи більшості людей неактивні і практично не мають практичного значення.

Для тих небагатьох, хто все ще може ними ворушити, це скоріше химерний трюк, ніж навичка виживання. Дослідження показують, що лише близько 10-20% людей можуть рухати вухами, причому ця здатність частіше трапляється у чоловіків, ніж у жінок.

Вчені пророкують, що за тисячі років ці вушні м'язи можуть зменшитися в розмірах або повністю зникнути, залишивши майбутні покоління з повністю нерухомими вухами.

