Зустріч із Трампом відбудеться вже 18 серпня.

Уже завтра, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський і лідери Європи поїдуть до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на своїй сторінці в соцмережі X повідомив, що вони обговорюватимуть.

За словами німецького лідера, на зустрічі, зокрема, планують обговорити зусилля з припинення війни в Україні. Він підтвердив, що вирушить до Вашингтона разом із Зеленським та іншими європейськими лідерами.

"Ми обговоримо з президентом США Трампом хід мирних переговорів, гарантії безпеки, територіальні питання і подальшу підтримку України", - написав Мерц.

У пресслужбі федерального уряду Німеччини повідомили, що однією з головних цілей поїздки до Вашингтона є обмін інформацією з президентом США про його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

"Канцлерка Мерц обговорить із главами держав і урядів перебіг мирних зусиль і підкреслить зацікавленість Німеччини в якнайшвидшому укладенні мирної угоди в Україні. Предметом переговорів, серед іншого, стануть гарантії безпеки, територіальні питання і продовження підтримки України в протистоянні російській агресії. Сюди також входить збереження санкційного тиску", - йдеться в повідомленні.

Хто поїде на зустріч із Трампом до Вашингтона

Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 18 серпня вирушить на зустріч із президентом США Дональдом Трампом до Вашингтона разом із президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Європи. За її словами, про це український лідер особисто попросив її.

Також відомо, що на зустріч прибудуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Еммануель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

