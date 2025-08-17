Вдалося зупинити проходження залізничного транспорту через станцію "Ліски", через що зірвано постачання боєприпасів та особового складу окупаційної армії.

Внаслідок операції Головного управління розвідки (ГУР) було уражено інфраструктуру вузлової залізничної станції "Ліски" у Воронезькій області.

Про це інформують джерела УНІАН в ГУР. Там зазначили, що операцію проведено разом з підрозділами ДПСУ та іншими складовими Сил Оборони України.

За інформацією співрозмовника у воєнній розвідці, в результаті ураження порушено залізничне сполучення та зупинено проходження залізничного транспорту через станцію. Відтак зірвано постачання боєприпасів та особового складу окупаційної армії.

У ГУР підкреслюють, що залізнична станція "Ліски" є важливим залізничним вузлом в системі логістичного забезпечення угруповань військ ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Удари по російських окупантах

Тривають численні операції Сил оборони України по знищенню живої сил та засобів ворога. Зокрема, сьогодні в ГУР також повідомили про знищення складу боєприпасів разом з росіянами у тимчасово окупованому місті Мелітополь.

У результаті знищено щонайменше шестеро морпіхів та екіпаж БПЛА кадировського батальйону "Ахмад-восток".

На складі з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації.

Незадовго до цього стало відомо, що Сили оборони України нанесли удар по морському порту в Астраханській області РФ. Було уражено судно з комплектуючими до "Шахедів".

