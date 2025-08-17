Спецпосланець Трампа також розповів, який саме вигляд мають ці поступки.

Росія пішла на поступки щодо 5 областей України, заявив спецпосланець президента США Стів Віткофф. Пізніше він підкреслив, що "поступки" кремлівського диктатора Володимира Путіна полягають у тому, що вона не захопить всю територію України.

Крім того, в ефірі телеканала CNN Віткофф додав: "США і Росія домовилися про гарантії безпеки для України, але тепер усе залежить від України". Вони, за його словами, повинні будуть працювати "за аналогією зі статтею 5 договору НАТО". Також спецпосланець Трампа додав, що в понеділок, зокрема, буде обговорюватися питання територій.

Крім того, як він зазначив, Росія повинна буде прописати у своїй Конституції, що "не нападатиме на європейські країни". А ще Трамп начебто розуміє, що саме українці мають вирішувати, як обмінюватися землями чи домовлятися з росіянами про території.

Відео дня

Інші новини про минулий саміт на Алясці

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін повернувся до Москви з тріумфом. Після переговорів Трамп змінив риторику: замість закликів до негайного зупинення бойових дій він заявив про необхідність "всеосяжної угоди".

У Reuters же розкрили "пропозицію Путіна щодо завершення війни". Вимоги диктатора, як зазвичай, стосуються територій, санкцій і російської мови в Україні та практично не відрізняються від попередніх ультиматумів.

Вас також можуть зацікавити новини: