Фон дер Ляєн вважає, що Україна повинна стати "сталевим дикобразом", якого не зможе перетравити жоден нападник.

Україна может розраховувати на підтримку Європи в протидії російській агресії. ЄС продовжить чинити на Москву дипломатичний та економічний тиск, зокрема, запроваджуючи санкції. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюселі після проведеної зустрічі напередодні візиту до Білого Дому.

"Ми будемо підтримувати вас (Україну - УНІАН) стільки, скільки буде потрібно для справедливого і тривалого миру. І цей мир повинен бути досягнений силою", - наголосила вона.

Новий пакет санкцій проти РФ

Фон дер Ляєн запевнила, що Європа буде докладати дипломатичного та економічного тиску на Росію й надалі.

"Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Ми прийняли вже 18 пакетів і ми просуваємо підготовку 19-го пакету. Цей пакет буде ухвалено в ранньому вересні. Ми знаємо, що санкції ефективні. Ми вже зробили так, щоб заблоковані російські активи працювали на благо України. І продовжимо тиснути на військову економіку Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - підкреслила голова Єврокомісії.

Вона додала, що над цим питанням ведеться робота з Трампом.

"Будемо ці всі теми та інші обговорювати під час нашої зустрічі в Білому Домі завтра. Це час, коли Україна вирішує свою долю. Вона може розраховувати на Європу", - сказала фон дер Ляєн.

Сильні гарантії безпеки для України

Голова Єврокомісії додала, що Україні потрібно надати сильні гарантії безпеки, які здатні будуть захистити інтереси нашої країни та Європи.

"Україна повинна бути в змозі утримати свій суверинітет та територіальну цілісність. Не може бути жодних обмежень на Збройні сили України. Чи то допомога від інших країн, співпраця з ними. Жодних обмежень. Україна повинна стати "сталевим дикобразом", якого не зможе перетравити жоден нападник", - сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що ЄС вітає готовність президента США Дональда Трампа докластися до гарантій безпеки України, які "будуть схожими на статтю 5 НАТО".

""Коаліція охочих" та Європа готові зробити свій внесок. Ми знаємо, що захист Європи, це насамперед наша відповідальність і ми багато працювали, щоб збільшити оборонні спроможності Європи. Через механізм "Сейф" ми впевнюємося, що оборонні потреби держав-членів та України можуть бути задоволені, щоб оборона України була посилена", - зазначила голова Єврокомісії.

За її словами, зокрема йдеться про дрони. Також вона додала, що буде подальша підтримка України на шляху до Європейсьокого Союзу, бо це саме по собі є гарантією безпеки.

Позиція ЄС щодо територіальних питань в Україні

Фон дер Ляєн також наголосила, що ЄС має чітку позицію щодо територіальних питань в Україні.

"Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Це рішення, які повинні ухвалюватися Україною й лише Україною. І ці рішення не можуть бути прийняті без України за столом", - сказала вона.

Найважливіше питання на сьогодні - припинення вбивств

Вона наголосила, що на сьогодні найважливіше питання - це припинення вбивств в Україні.

"Це найважливіше. Ми назвемо це припиненням вогню чи мирною угода. Зупинити вбивства. Це перше. Тому важливо якомога швидше мати тристоронню зустріч між президентами України, США та Росії. І я думаю, дуже важливо, щоб були часові рамки, яких варто достримуватись", - сказала голова Єврокомісії.

Зустріч Трампа із Зеленським та лідерами Європи в Вашингтоні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним запросив європейських лідерів на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться у Білому домі у понеділок, 18 серпня.

Згодом голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 18 серпня вирушить на зустріч із президентом США Дональдом Трампом до Вашингтона разом із президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Європи. За її словами, про це український лідер особисто попросив її.

Також відомо, що на зустріч прибудуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Еммануель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на своїй сторінці в соцмережі X написав, що учасники зустрічі в Біломі Домі обговорюватимуть зусилля з припинення війни в Україні.

