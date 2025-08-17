Наразі встановлюється точна кількість втрат загарбників.

У тимчасово окупованому місті Мелітополь знищено склад боєприпасів разом з росіянами, яких нещодавно перекинули на Запорізький напрямок.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони. "16 серпня внаслідок операції ГУР у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області знищено склад БК та російських загарбників, яких держава-агресор перекинула на Запорізький фронт", - розповіли розвідники.

Зазначається, що гуркіт пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації противника на території промислової зони міста, в районі проїзду Корвацького.

За даними ГУР, у результаті знищено щонайменше шестеро окупантів зі складу підрозділу морської піхоти та екіпажу БПЛА кадировського батальйону "Ахмад-восток". Наразі встановлюється точна кількість втрат загарбників.

"Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації. На місце окупанти спрямували чотири автомобілі швидкої", - йдеться у повідомленні.

Удари по РФ

Нещодавно Сили оборони України вдарили по морському порту в Астраханській області РФ – уражено судно з комплектуючими до "Шахедів" з Ірану.

Раніше у Запорізькій області було ліквідовано зрадника України Олега Сьомова. Він брав участь у розгоні Євромайдану в 2014 році, згодом зрадив присягу і перейшов на службу до росіян.

За даними бази Миротворець, він родом із Казахстану, проживав у Криму. З березня 2021 року став керівником штабу "Юнармії" у місті Судак. Коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну, Сьомов прибув в окупований Мелітополь, де був призначений заступником командира "загону народного ополчення".

