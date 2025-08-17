За словами держсекретаря США, росіяни стикаються з наслідками санкцій щодня.

Санкції серйозно впливають на РФ. До прикладу, під час саміту на Алясці представники Росії заправляли літак очільника Кремля Володимира Путіна за готівку, адже вони не можуть скористатися банківською системою США. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі NBC News.

За його словами, усі санкції, які діяли під час вступу на посаду президента США Дональда Трампа, залишилися недоторканими. Крім того, залишився також і вплив, який діє через санкції на Росію.

Тому в результаті цього під час саміту Путіна і Трампа в Анкориджі стався курйозний момент, коли росіяни платили за пальне для літака готівкою.

"Коли росіяни висадилися на Алясці, їм потрібно було заправитися. Їм довелося запропонувати заплатити готівкою за заправку своїх літаків, бо вони не можуть користуватися нашою банківською системою. Вони стикаються з наслідками щодня", - розповів Рубіо.

Візит Путіна на Аляску - що відомо

Водночас президент РФ Володимир Путін похвалився, що зустріч на Алясці наблизила його до бажаного результату. За його словами, цей візит був "вельми корисним", адже вдалося обговорити практично всі напрямки взаємодії між РФ і США, але насамперед - питання "вирішення української кризи на справедливій основі".

"У нас була можливість поговорити про генезис, про причини цієї кризи. І усунення цих першопричин має бути покладено в основу врегулювання", - заявив диктатор.

Своєю чергою у The Wall Street Journal написали, що Путін повернувся в Москву з тріумфом після саміту на Алясці. Зокрема президент РФ використав цей візит, щоб висунути свої вимоги щодо України. У виданні підкреслили, що для Кремля ця зустріч стала політичною перемогою, адже російський диктатор уникнув нових санкцій, показав близькі стосунки з Трампом і заявив, що Росія знову є силою, з якою потрібно рахуватися.

