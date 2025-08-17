Керівники хочуть зробити щось схоже на скасований проєкт.

Після того як Naughty Dog наприкінці 2023 року офіційно закрила розробку мультиплеєрного проєкту за The Last of Us, частина ключових учасників команди вирішила почати все з нуля.

Колишній геймдиректор скасованої гри Вініт Аргавалм разом із творчим директором Джо Петтінаті заснували власну студію з офісами в Японії та США.

За словами Аргавалма в інтерв'ю Game*Spark, натхненням стала саме ідея з'єднати кінематографічний екшен у дусі Uncharted і The Last of Us з багатокористувацьким геймплеєм:

"У Naughty Dog я займався кампаніями та мультиплеєром, працював над Uncharted 4, The Lost Legacy і The Last of Us Part 2. Зокрема, над босами, сутичками один на один. Хотілося, щоб гравці відчували, ніби вони б'ються з реальним суперником, а не з ШІ. Цю ідею я хочу розвинути далі".

Поки що в команді всього десять осіб, але студія планує розширення до 30. Новий проєкт автори називають "AAA-інді", Бюджет буде меншим, ніж у великих блокбастерів, але з великими амбіціями. Розробка ведеться вже кілька місяців, є прототипи, але показувати їх публіці поки рано.

Творці вже обговорюють співпрацю з "партнерами", тож у гри є шанси отримати видавничу підтримку.

Раніше ми розповідали, що відомий інсайдер вважає, що The Last of Us 3 перебуває в розробці. На думку Detective Seeds, третя частина вийде не раніше середини покоління Playstation 6.

