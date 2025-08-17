Після того як Naughty Dog наприкінці 2023 року офіційно закрила розробку мультиплеєрного проєкту за The Last of Us, частина ключових учасників команди вирішила почати все з нуля.
Колишній геймдиректор скасованої гри Вініт Аргавалм разом із творчим директором Джо Петтінаті заснували власну студію з офісами в Японії та США.
За словами Аргавалма в інтерв'ю Game*Spark, натхненням стала саме ідея з'єднати кінематографічний екшен у дусі Uncharted і The Last of Us з багатокористувацьким геймплеєм:
"У Naughty Dog я займався кампаніями та мультиплеєром, працював над Uncharted 4, The Lost Legacy і The Last of Us Part 2. Зокрема, над босами, сутичками один на один. Хотілося, щоб гравці відчували, ніби вони б'ються з реальним суперником, а не з ШІ. Цю ідею я хочу розвинути далі".
Поки що в команді всього десять осіб, але студія планує розширення до 30. Новий проєкт автори називають "AAA-інді", Бюджет буде меншим, ніж у великих блокбастерів, але з великими амбіціями. Розробка ведеться вже кілька місяців, є прототипи, але показувати їх публіці поки рано.
Творці вже обговорюють співпрацю з "партнерами", тож у гри є шанси отримати видавничу підтримку.
Раніше ми розповідали, що відомий інсайдер вважає, що The Last of Us 3 перебуває в розробці. На думку Detective Seeds, третя частина вийде не раніше середини покоління Playstation 6.