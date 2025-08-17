Виступаючи після саміту на Алясці, Путін знову дав зрозуміти, що причиною війни є зниження статусу Росії після розпаду Радянського Союзу.

Кремлівський диктатор Володимир Путін, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, ясно дав зрозуміти, що його головна турбота полягає зовсім не в припиненні трьох з половиною років кровопролиття. Набагато більше його хвилювала так звана "ситуація навколо України" - кодовий вираз для звичного набору скарг на втрачену велич Росії, пише The New York Times.

"Повертаючись до образ, які він уперше з роздратуванням озвучив у 2007 році на безпековій конференції в Мюнхені та які відродив у лютому 2022 року, оголосивши й виправдовуючи повномасштабне вторгнення в Україну, Путін у своїх підсумкових заявах на Алясці зажадав, щоб "у сфері безпеки в Європі та світі загалом було відновлено справедливий баланс", - ідеться в матеріалі.

Тільки це, за його словами, усуне "корінні причини кризи" в Україні - пониження статусу Росії після програшу в холодній війні, розпаду Радянського Союзу в 1991 році і кінця гегемонії Москви над Східною Європою.

Путін заявив, що він "щиро зацікавлений" у зупинці "того, що відбувається", тому що росіяни й українці "мають одне й те саме коріння" і "для них це трагедія і великий біль". Журналісти підкреслюють, що зображення Росії "жертвою війни", яку вона сама і почала, стало головним елементом кремлівської пропаганди з початку повномасштабної війни.

"Путін і Росія - ревізіоністи, вони не можуть змиритися з тим, що програли холодну війну", - сказав колишній міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас. За його словами, російський деспот ніколи не називає війну прямо, а натомість говорить про "ситуацію навколо України", щоб "представити все як західну змову проти Росії, де Україна лише пішак і інструмент".

ЗМІ також пише, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров "доволі прозоро натякнув на кремлівські амбіції", з'явившись у своєму готелі на Алясці у светрі з написом "СРСР". Трамп же вкотре намагався "залікувати уражену гордість" Путіна, назвавши Росію "номер два у світі", ігноруючи Китай і ЄС.

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп підтримав вимогу Путіна щодо контролю Росії над усім Донбасом. Водночас кремлівський диктатор, за словами президента США, начебто відкритий до заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях.

А ось The Times пише, що, хоч "Путін і перемагає", у Трампа ще є козирні карти. Зокрема, це стосується посилення санкцій проти Росії та її союзників.

