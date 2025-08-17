Зеленський озвучив очікування від розмови з Трампом за участі європейців

Український президент наголосив, що вимоги Путіна неможливо обговорювати під тиском зброї, тому необхідно припинити вогонь і далі працювати над фінальною угодою.

Зараз потрібні реальні переговори, і на них може обговорюватися поточна лінія фронту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюселі, де вони провели зустріч напередодні візиту до США.

"Потрібні реальні переговори. І це означає, що вони можуть початись там, де знаходиться лінія фронту зараз. Контактна лінія – це найкраща лінія для розмов. І європейці підтримують це", - підкреслив Зеленський.

За його словами, територіальне питання настільки важливе, що повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.

Відео дня

"Поки що Росія не дає жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. А якщо Росія відмовиться, тоді потрібні нові санкції", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що вкрай важливо, щоб Європа була "такою ж єдиною зараз", якою вона була на початку війни у 2022 році, та надалі перебувала з Україною.

"Ця єдність справді допомагає досягнути реального миру. І вона повинна залишатися міцною. Перше, ми повинні припинити вбивства. Путін має багато вимог, але ми не знаємо усіх. Якщо їх реально так багато, як ми про це чули, то це займе багато часу, щоб пройтися по усіх них. І не можливо зробити це під тиском зброї. Отже необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Путін не хоче припинити вбивства, але повинен це зробити.

За словами українського президента, вони обговорили з президенткою Єврокомісії питання євроінтеграції України, що буде частиною безпекових гарантій для України. Загалом важливим є втілення безпекових гарантій на практиці.

Зеленський такж сказав, що обговорили питання оборон. Зокрема, домовилися активізувати такі програмі, як "Сейф".

"І ми повинні готувати 19-й пакет санкцій, щоб Росія бачила, що ми серйозні, ми розуміємо російський стратегічний напрямок – він антиєвропейський. І отже ми повинні продовжувати обмежувати російський потенціал", - сказав президент України.

Зеленський сказав, що налаштований на "дуже продуктивний" результат зустрічі в Білому домі.

Підготовка до візиту в Вашингтон

Як повідомляв УНІАН, після зустрічі на Алясці з російським очільником Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп запросив європейських лідерів на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Ця зустріч призначена на понеділок, 18 серпня, і відбудеться у Білому домі.

Згодом голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 18 серпня вирушить разом із президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Європи на зустріч із президентом США Дональдом Трампом до Вашингтона. За її словами, про це український лідер особисто попросив її.

Сьогодні Зеленський вирушив до Брюсселя, де відбулась зустріч з Президенткою Єврокоімісії. Після цього заплановане онлайн-засідання лідерів країн "Коаліції охочих".

Вас також можуть зацікавити новини: