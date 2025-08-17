Трамп підтримав вимогу Путіна про контроль над всім Донбасом, - Fox News

Після зустрічі з Путіним Трамп заявив про підтримку російського контролю над Донбасом і відмовився від ідеї припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп підтримує пропозицію російського лідера Володимира Путіна про те, щоб Росія взяла під повний контроль Донбас (повністю Донецьку та Луганську області - УНІАН), а лінії фронту в інших регіонах були заморожені в рамках майбутньої угоди з Україною. Про це повідомив європейський дипломат у коментарі Fox News.

Після зустрічі з Путіним у п’ятницю на Алясці, Трамп повідомив європейським союзникам, що російський президент знову озвучив своє прагнення до повного контролю над Луганською та Донецькою областями. Водночас Путін, за словами Трампа, начебто відкритий до заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях.

До початку війни населення Донбасу становило близько 6,5 мільйонів осіб.

Зеленський відкидає здачу територій

Президент України Володимир Зеленський раніше публічно відкинув ідею передачі Росії територій на Донбасі. Він заявив, що виведення українських військ із приблизно 30% Донецької області, які залишаються під контролем України, є неконституційним і створює ризики для подальших російських наступів.

Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі запланована на понеділок.

Після переговорів із Путіним Трамп також відмовився від підтримки режиму припинення вогню, оголосивши про прагнення до довгострокової мирної угоди. Путін, зі свого боку, вже неодноразово заявляв, що не зацікавлений у тимчасовому перемир’ї, а хоче остаточного врегулювання, яке відповідатиме інтересам Кремля.

У суботу Трамп написав у соцмережах:

"Всі вирішили, що найкращий спосіб припинити жахливу війну між Росією та Україною — це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується".

Європейські лідери — обережні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив телеканалу ZDF, що за словами Трампа, Росія "здається, готова вести переговори на основі так званої лінії зіткнення, а не адміністративних кордонів".

У своїй спільній заяві після розмов із Трампом провідні європейські лідери не уточнили, чи підтримують вони мирну угоду замість припинення вогню. Вони лише зазначили, що "вітають зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого та тривалого миру".

Путін, зі свого боку, назвав переговори з Трампом на Алясці "дуже відвертими".

"Ми, звичайно, поважаємо позицію американської адміністрації, яка бачить необхідність якнайшвидшого припинення військових дій... Ми хотіли б перейти до вирішення всіх питань мирними засобами", – заявив він.

Війна в Україні - Путін зажадав весь Донбас

Як повідомляв УНІАН, на Алясці Путін заявив Трампу, що хоче отримати контроль над усім Донбасом, після чого буде готовий зупинити вогонь. Очікується, що Трамп передасть Зеленському цю пропозицію у Вашингтоні.

Тим часом The Times пише, що Зеленський поїде в Білий дім на переговори після того, як російський диктатор Володимир Путін назвав Донбас, який йому не вдалося захопити за понад 10 років бойових дій, своєю ціною за мир.

Видання зазначило, що Донбас символічно важливий для Путіна. Однак, на жаль для російського диктатора, через понад 10 років після того, як російські війська, замасковані під "зелених чоловічків", уперше ввійшли на Донбас, Київ усе ще утримує близько третини Донецької області, а ось Луганська майже повністю перебуває в руках Росії.

