У світі залишилося не так багато тиранів, які б не отримали комплімент від чинного президента США.

Після своєї істеричної реакції на критику в західній пресі Дональд Трамп опублікував новий пост, в якому похвалив білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Так, у соцмережі Truth Social невеликий канал на 3,4 тисячі підписників повідомив, що "ліва преса" начебто замовчує інформацію про Білорусь, де Трамп "щойно домігся звільнення ув'язнених" – 16 політв’язнів.

Президент США зробив репост цієї публікації у своєму каналі і прокоментував її.

Відео дня

"Дякую Білорусі та її могутньому лідеру. Я сподіваюся, що ще 1300 людей скоро будуть звільнені! - написав Трамп.

Трамп і Білорусь: що варто знати

Як писав УНІАН, у червні спеціальний представник президента США Кіт Келлог здійснив візит до Білорусі, де зустрівся з диктатором Лукашенком.

Зустріч супроводжувалася звільненням 10 політв’язнів, що, ймовірно, було однією з вимог американців, як умови для зустрічі. Пізніше стало відомо, що звільнити з білоруських тюрем вдалося не 10, а 16 в’язнів.

Два дні тому Трамп раптово провів телефонну розмову з Лукашенком, під час якої обговорювалося питання звільнення ще 1300 політв’язнів. За даними західних ЗМІ, Лукашенко, ймовірно, зіграв важливу роль в організації зустрічі Трампа з Путіним.

Разом з тим аналітики задаються питанням, чим же США відплатять Лукашенку за цю допомогу, зважаючи, що зараз Білорусь перетворилася на державу-парію на рівні з РФ і КНДР.

Вас також можуть зацікавити новини: