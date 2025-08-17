На нових супутникових знімках фіксується також знищення невеликого технічного приміщення та технологічного обладнання поруч із ними.

Нові супутникові знімки високої якості виявили знищення двох насосних станцій нафтопроводу "Дружба" на території виробничо-диспетчерської станції "Унеча" у Брянській області. Про це пише Militarnyi з посиланням на знімки, що опублікував Telegram-канал Dnipro Osint Гарбуз.

Так, судячи з нових зображень, внаслідок української атаки та подальшої пожежі було знищено дві насосні станції, а також невелике технічне приміщення та технологічне обладнання поруч із ними.

Станція належить державному холдингу "Транснефть", який здійснює обслуговування та транспортування нафти та нафтопродуктів територією РФ та за кордон. Вона має потужність прокачки у 60 мільйонів тонн нафти на рік.

Відео дня

"Унеча" має ключове значення для транспортування російської нафти до порту Усть-Луга, на який припадає значна частина експортних поставок нафти з РФ, та для забезпечення нафтою білоруського НПЗ у Мозирі.

Станція розташована у населеному пункті Високе в Унечському районі приблизно за 60 км від державного кордону України. За повідомленнями місцевих жителів, останній удар стався 12 серпня близько 22:00.

Зазначається, що пожежу на території станції "Унеча" підтвердили й супутникові дані NASA, які зафіксували осередок займання. Відповідно до цих даних займання почалося о 22:30, а нові осередки фіксувалися о 3:00 та 4:24 ночі.

Чим саме було завдано удару, невідомо, однак місцева влада повідомляла про "масований комбінований удар реактивними снарядами РСЗВ HIMARS та реактивними безпілотними літальними апаратами".

Атака 12 серпня стала третьою атакою на цю станцію у 2025 році, зазначає видання. Так, за інформацією видання Astra, 6 серпня безпілотник уже влучив на її території, спричинивши пожежу.

Водночас тоді сервіс моніторингу пожеж FIRMS від NASA не зафіксував аномального підвищення температури, ймовірно, через незначні масштаби займання.

А у березні 2025 року спільнота "Кіберборошно" за супутниковими знімками виявила, що під удар потрапила підстанція "Високе", що розташована на території станції "Унеча" і забезпечує її повне енергопостачання.

Удар по станції "Унеча"

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня спільнота "Dnipro Osint Гарбуз" вже публікувала супутникові знімки, що підтверджували пошкодження лінійної виробничо-диспетчерської станції "Унеча" в Брянській області.

Тоді OSINTери розповіли, що поблизу підпірної насосної станції помітно великі сліди від пожежі, і станція не може функціонувати.

Вас також можуть зацікавити новини: